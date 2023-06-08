На Запорожской АЭС сообщили об отсутствии угроз безопасности станции
- РИА Новости
Отмечается, что станцию посетил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, он убедился в штатной работе гидротехнических сооружений ЗАЭС.
«Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 м. Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев.