На Запорожской АЭС сообщили об отсутствии угроз безопасности станции

Уровень воды в резервуаре для охлаждения на Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился, угроз безопасности нет. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

РИА Новости

Отмечается, что станцию посетил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, он убедился в штатной работе гидротехнических сооружений ЗАЭС. «Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 м. Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет», — приводит РИА Новости заявление. Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев.