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На Запорожской АЭС сообщили об отсутствии угроз безопасности станции

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Уровень воды в резервуаре для охлаждения на Запорожской АЭС после разрушения Каховской ГЭС не изменился, угроз безопасности нет. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
На Запорожской АЭС сообщили об отсутствии угроз безопасности станции
  • РИА Новости

Отмечается, что станцию посетил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, он убедился в штатной работе гидротехнических сооружений ЗАЭС. 

«Уровень в пруду-охладителе станции не изменился и составляет 16,67 м. Угрозы для безопасности Запорожской АЭС нет», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев.

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