Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился до десяти метров
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Произошло снижение уровня воды в Новой Каховке на два метра, до десяти метров», — сообщил он.
Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды.
По его словам, ширина Каховского водохранилища стремительно уменьшается.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что работы по откачке воды из подвальных помещений в городе начались.