Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился до десяти метров

После разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Произошло снижение уровня воды в Новой Каховке на два метра, до десяти метров», — сообщил он.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды.

По его словам, ширина Каховского водохранилища стремительно уменьшается.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что работы по откачке воды из подвальных помещений в городе начались.