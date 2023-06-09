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Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился до десяти метров

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После разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра.
Уровень воды в Новой Каховке после разрушения ГЭС снизился до десяти метров
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Произошло снижение уровня воды в Новой Каховке на два метра, до десяти метров», — сообщил он.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды.

По его словам, ширина Каховского водохранилища стремительно уменьшается.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что работы по откачке воды из подвальных помещений в городе начались.

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