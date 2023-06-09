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Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о начале откачки воды из подвальных помещений

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Работы по откачке воды из подвальных помещений в Новой Каховке начались, сообщил мэр города Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил о начале откачки воды из подвальных помещений
  • AP

«Мы начали уже откачку воды из подвалов по приоритетам», — сообщил он.

По словам Леонтьева, что работы по откачке воды, в первую очередь, проводятся в инфраструктурных объектах, затем в домах.

Ранее стал известно, что количество жилых домов, подтопленных из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тысяч.

Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра, до 10 метров.

Глава Криворожской областной военной администрации Евгений Сытниченко сообщил, что предприятия Кривого Рога на Украине частично приостановили работу из-за ситуации с водоснабжением.

По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, глубина Днепра в районе регионе уменьшится не более чем на семь метров в результате неконтролируемого сброса воды в дамбе Каховского водохранилища после прорыва ГЭС.

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