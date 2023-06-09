Количество подтопленных жилых домов в Херсонской области выросло почти до 22,3 тысяч

Количество жилых домов, подтопленных из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тысяч.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По последним данным, в 17 населённых пунктах подтоплены почти 22,3 тысяч жилых домов», — сказано в заявлении.

Отмечается, что уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра, до 10 метров.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь домохозяйствам в Херсонской области, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ущерб от разрушений жилого фонда в связи с затоплением территорий в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции может превысить 1,5 млрд рублей.