Количество подтопленных жилых домов в Херсонской области выросло почти до 22,3 тысяч
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По последним данным, в 17 населённых пунктах подтоплены почти 22,3 тысяч жилых домов», — сказано в заявлении.
Отмечается, что уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра, до 10 метров.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь домохозяйствам в Херсонской области, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ущерб от разрушений жилого фонда в связи с затоплением территорий в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции может превысить 1,5 млрд рублей.