Сальдо: ущерб от разрушений домов в Херсонской области может превысить 1,5 млрд рублей

Ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления территорий в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС может превысить 1,5 млрд рублей, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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Об этом он написал в Telegram. Ранее стало известно, что прорыв дамбы Каховской ГЭС привёл к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населённых пунктах Херсонской области. В данный момент проводится работа по эвакуации пострадавших.