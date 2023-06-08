Сальдо: ущерб от разрушений домов в Херсонской области может превысить 1,5 млрд рублей
Ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления территорий в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС может превысить 1,5 млрд рублей, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
- AP
- © Libkos
Об этом он написал в Telegram.
Ранее стало известно, что прорыв дамбы Каховской ГЭС привёл к подтоплению 14 тыс. домов в 15 населённых пунктах Херсонской области.
В данный момент проводится работа по эвакуации пострадавших.
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