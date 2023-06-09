Предприятия Кривого Рога приостановили работу из-за ситуации с водой

Предприятия Кривого Рога на Украине частично приостановили работу из-за ситуации с водоснабжением.

Об этом сообщил глава Криворожской областной военной администрации Евгений Сытниченко.

«Сейчас они приостановили частично свою работу из-за ситуации с водой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечернее время.

3 июня линия электропередачи получила повреждения в Очакове в Николаевской области на Украине.