Предприятия Кривого Рога приостановили работу из-за ситуации с водой
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Криворожской областной военной администрации Евгений Сытниченко.
«Сейчас они приостановили частично свою работу из-за ситуации с водой», — цитирует его РИА Новости.
Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечернее время.
3 июня линия электропередачи получила повреждения в Очакове в Николаевской области на Украине.