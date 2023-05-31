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Украинцев попросили снизить потребление электроэнергии в вечернее время

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Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обратилась к жителям Украины с просьбой снизить потребление электроэнергии в вечернее время.

«В вечерние часы, когда потребление больше всего, просим перераспределять использование электроприборов на другие периоды суток», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что прежде всего просьба касается времени пиковых нагрузок в период с 19:00 до 22:00 и не включать несколько мощных приборов одновременно.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что повышение тарифов нужно для выживания энергосистемы.

31 мая сообщалось, что часть потребителей трёх областей Украины остаются без энергоснабжения.

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