В Минэнерго Украины заявили, что повышение тарифов нужно для выживания энергосистемы

Удорожание электричества для населения на Украине необходимо для выживания энергосистемы страны, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Так он прокомментировал принятое правительством страны решение повысить почти вдвое плату за свет для населения с 1 июня.

«Сегодня ситуация на самом деле критическая. Если говорить просто, то если этого не сделаем, то будущей зимой мы будем иметь проблемы со светом. Причём независимо от того, какой будет масштаб разрушений или обстрелов. Мы не сможем подготовиться к будущей зиме», — цитирует министра ТАСС.

Он подчеркнул, что это вопрос выживания энергосистемы.

Согласно подсчётам министерства, после повышения тарифа средняя сумма в платёжке за электроэнергию для одной семьи вырастет примерно до 250 гривен в месяц.

30 мая украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что отключения электроэнергии происходят по всей Украине.