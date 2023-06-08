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Балицкий заявил, что глубина Днепра позволяет наполнять водой каналы в Крым и Бердянск

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Глубина Днепра в районе Запорожской области уменьшится не более чем на семь метров в результате неконтролируемого сброса воды в дамбе Каховского водохранилища после прорыва ГЭС.
Балицкий заявил, что глубина Днепра позволяет наполнять водой каналы в Крым и Бердянск
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что сегодня глубина Днепра составляет 13,04 м и вода практически перестаёт уходить в том объёме, в котором было.

«Мы потеряли пять метров Днепра. Ещё предполагается, что не более двух метров, может меньше, будет утрачено. Таким образом, семь метров — это максимально, что будет», — сказал Балицкий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что вода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет мелеть, в данный момент закачивается в наливные водохранилища полуострова.

Он также сообщил, что вариант закачки воды насосами непосредственно из Днепра в Херсонской области в Северо-Крымский канал для её подачи в Крым прорабатывается с федеральными властями.

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