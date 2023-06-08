Аксёнов заявил о проработке варианта подачи воды по каналу в Крым прямо из реки Днепр

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что вариант закачки воды насосами непосредственно из Днепра в Херсонской области в Северо-Крымский канал для её подачи в Крым прорабатывается с федеральными властями.

«Всё это возможно сделать, технически достаточно просто, не надо тянуть трубопроводы на большие расстояния для подачи воды в канал. Самое дорогое — необходимое оборудование, которое будет установлено на реке Днепр», — сказал Аксёнов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определённый запас прочности по водоснабжению Крыма имеется.

Глава комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Владислав Масляник заявил, что водохранилища естественного стока заполнены в Крыму на 87%, наливные — на 65%.