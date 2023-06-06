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Песков заявил, что определённый запас прочности по водоснабжению Крыма есть

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определённый запас прочности по водоснабжению Крыма имеется.
Песков заявил, что определённый запас прочности по водоснабжению Крыма есть
  • РИА Новости

«Есть определённый запас прочности, имеется в виду уровень воды там в водохранилищах», — сказал Песков, отвечая на вопрос о рисках для водоснабжения Крыма из-за ситуации на Каховской ГЭС. 

Ранее глава комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Владислав Масляник заявил, что водохранилища естественного стока заполнены в Крыму на 87%, наливные — на 65%.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, угрозы подтопления в регионе из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

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