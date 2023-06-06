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Аксёнов: Крыму не грозит подтопление из-за подрыва Каховской ГЭС

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Угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.
Аксёнов: Крыму не грозит подтопление из-за подрыва Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть», — написал Аксёнов в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 млн куб. м.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из Каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

По его словам, из-за повреждения верхней части Каховской ГЭС возможны проблемы с поставкой воды в Крым.

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