Госкомводхоз сообщил, что естественные водохранилища Крыма заполнены на 87%

Водохранилища естественного стока заполнены в Крыму на 87%, наливные — на 65%. Об этом заявил глава комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Владислав Масляник.

РИА Новости

«Осуществлено заполнение водохранилищ: наливные — 60,3 млн кубометров, или 65%; водохранилища естественного стока — 221,5 млн кубометров, или 87%», — приводит РИА Новости его слова. Масляник добавил, что общий объём заполнения водохранилищ в регионе составляет 281, 8 млн кубометров. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, угрозы подтопления в регионе из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.