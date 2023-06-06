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Госкомводхоз сообщил, что естественные водохранилища Крыма заполнены на 87%

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Водохранилища естественного стока заполнены в Крыму на 87%, наливные — на 65%. Об этом заявил глава комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Владислав Масляник.
Госкомводхоз сообщил, что естественные водохранилища Крыма заполнены на 87%
  • РИА Новости

«Осуществлено заполнение водохранилищ: наливные — 60,3 млн кубометров, или 65%; водохранилища естественного стока — 221,5 млн кубометров, или 87%», — приводит РИА Новости его слова.

Масляник добавил, что общий объём заполнения водохранилищ в регионе составляет 281, 8 млн кубометров.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, угрозы подтопления в регионе из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

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