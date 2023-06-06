Госкомводхоз сообщил, что естественные водохранилища Крыма заполнены на 87%
- РИА Новости
«Осуществлено заполнение водохранилищ: наливные — 60,3 млн кубометров, или 65%; водохранилища естественного стока — 221,5 млн кубометров, или 87%», — приводит РИА Новости его слова.
Масляник добавил, что общий объём заполнения водохранилищ в регионе составляет 281, 8 млн кубометров.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, угрозы подтопления в регионе из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.