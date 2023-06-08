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Глава региона Аксёнов: Крым закачивает воду из Северо-Крымского канала после подрыва ГЭС

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Вода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет мелеть, в данный момент закачивается в наливные водохранилища полуострова.
Глава региона Аксёнов: Крым закачивает воду из Северо-Крымского канала после подрыва ГЭС
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как передаёт его слова РИА Новости, уровень воды в канале не падает, но ожидаемо он обмелеет со временем.

В данный момент предпринимаются меры, чтобы уменьшить расход воды, добавил Аксёнов.

«Вода потихоньку будет уходить, но мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы максимально закачать её во все водохранилища, где у нас ещё остались резервы», — сказал глава полуострова.

Аксёнов также сообщил, что вариант закачки воды насосами непосредственно из Днепра в Херсонской области в Северо-Крымский канал для её подачи в Крым прорабатывается с федеральными властями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды.

Глава комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Владислав Масляник заявил, что водохранилища естественного стока заполнены в Крыму на 87%, наливные — на 65%.

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