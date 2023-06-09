Власти Херсонской области сообщили об угрозе обмеления Каховского магистрального канала

В Херсонской области сообщили об угрозе обмеления Каховского магистрального канала.

Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Возникла опасность обмеления Каховского магистрального канала и, вследствие этого, — угроза ограничения подачи питьевой воды населению Ивановского муниципального округа», — написал он в Telegram.

Сальдо сообщил, что поручил организовать водоснабжение округа с использованием артезианских скважин и наладить доставку питьевой воды транспортом.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился уровень воды.

Также после разрушения Каховской ГЭС уровень воды в Новой Каховке снизился на 2 м.