«Важнее всего люди и водоснабжение»: эксперты — о последствиях обмеления Каховского водохранилища

Вода из Каховского водохранилища практически вернулась в русло Днепра. В настоящее время ключевые источники воды для Херсонщины и Крыма сильно обмелели. Впрочем, по оценке властей, в текущем году это обстоятельство на объёмы урожая серьёзно не повлияет. В свою очередь, эксперты также сомневаются, что ситуация с водоснабжением станет критической. Однако для полноценного хозяйственного развития новых регионов и Крыма разрушенные силами киевского режима гидротехнические сооружения необходимо восстановить, уверены аналитики.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил на полях ПМЭФ, что вода из Каховского водохранилища практически вернулась в русло Днепра.

По его словам, люди начинают возвращаться в покинутые дома. Однако большая часть жилого фонда сильно пострадала, и её придётся отстраивать заново, констатировал Сальдо.

В интервью РИА Новости врио главы Херсонской области также уточнил, что из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС ракетными ударами ВСУ погибли 25 человек, ещё 17 человек пропали без вести. Из подтопленных территорий было эвакуировано около 8 тыс. местных жителей. Общий ущерб от наводнения власти региона оценивают почти в 40 млрд рублей.

На полях ПМЭФ Сальдо указал и на значительный экологический ущерб области. Для поддержания водного баланса необходимо восстановить гидротехнические сооружения плотины Каховской ГЭС.

Также в рамках форума обсуждалось состояние сельского хозяйства после атаки на гидроэлектростанцию. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев полагает, что в новых российских регионах удастся собрать порядка 3 млн т зерновых, 1,5 млн т масличных культур, а урожай овощей, которым требуется больше воды, может несколько сократиться. Как сообщил на ПМЭФ министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, в Северо-Крымский и Каховский каналы, которые питались из Днепра, сильно обмелели.

Известно, что Каховский канал обеспечивал орошение 300 тыс. га сельхозугодий. Сейчас Минстрой планирует найти технические решения для того, чтобы обеспечить водоснабжение аграриев без каналов.

Само Каховское водохранилище фактически перестало существовать. После разрушения ГЭС оно стало руслом Днепра с заливами. Нарушение водного баланса, как считают власти Запорожской области, осложнит работу ЗАЭС. На сегодняшний день станция работает в «условно штатном» режиме и вырабатывает электричество только для собственных нужд, сообщил на ПМЭФ врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Сложная обстановка сохраняется и на подконтрольных Украине территориях. В зоне затопления оказались десятки населённых пунктов, включая Херсон. Более того, некоторые города столкнулись с нехваткой воды. Так, по прогнозу мэра Кривого Рога Александра Вилкула, в местном водохранилище, которое питал Днепр, воды осталось на полтора месяца.

Советник «Росэнергоатома» — о последствиях подрыва Каховской ГЭС

RT обсудил с экспертами экологические и экономические последствия теракта киевского режима на Каховской ГЭС.

— Произошла ли экологическая катастрофа из-за разрушения дамбы? Как бы вы оценили ущерб для людей и окружающей среды?

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Действительный член Российской академии естественных наук, доктор технических наук Владимир Тетельмин:

— На мой взгляд, больше имеет смысл говорить о том, насколько сильно пострадали люди, причём на обоих берега Днепра. Этим терактом киевский режим продемонстрировал свою человеконенавистническую сущность, отношение к тем, кто выбрал Россию, и к тем, кто пока ещё находится под его контролем.

Десятки тысяч людей были вынуждены в спешке уехать или были эвакуированы. Почти все они потеряли кров, лишились возможности получить урожай с земли у своих домов. Вода из многих прежде подтопленных населённых пунктов уходит или уже ушла. Но что после неё осталось?

Поэтому сейчас усилия властей РФ направлены на восстановление нормальной жизни, осушение, уборку мусора и опасных отложений, проводится профилактика распространения инфекций.

В ряде мест наблюдается тяжёлая ситуация с водоснабжением. При этом больше всех в этом плане, насколько я могу судить, пострадал Кривой Рог. Киевские нацисты не пощадили даже собственный крупный город.

Если говорить непосредственно про экологию, то опасность представляют иловые отложения, которые образовались на территории Каховского водохранилища. Они содержат продукты разложения органики и химикаты, которые накапливались там десятилетиями. Эта почва, по сути, заражена и непригодна для какой-либо деятельности. Но её возможно очистить.

Начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Сергей Беднарук:

— Произошедшее я бы не назвал экологической катастрофой, хотя отложения на обнажившихся берегах представляют определённую проблему. Если разрушенные гидротехнические сооружения не будут восстановлены, то, я думаю, через несколько лет природа сама восстановит биологический баланс. Как бы то ни было, сейчас важнее всего люди и водоснабжение.

Доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман:

— У случившегося есть ряд последствий. Первое, конечно, связано с затоплением жилищ, потерей людьми имущества. Многие населённые пункты остаются на сегодняшний момент без воды и электричества. К сожалению, есть и тяжело пострадавшие, и погибшие.

Во-вторых, можно говорить об отсроченном отрицательном эффекте из-за нарушения десятилетиями существовавшей экосистемы. К тому же полностью последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС не устранить, пока ведутся боевые действия.

— Насколько ухудшится ситуация для сельского хозяйства в Крыму и новых регионах, если из-за боевых действий в ближайшей перспективе не будут восстановлены гидротехнические сооружения Каховской ГЭС?

Владимир Тетельмин:

— Значительная часть сельхозугодий в Херсонской области не попала в зону затопления. Я думаю, что в этом году сохранятся привычные объёмы урожая. Тем более главным образом в регионе выращиваются неприхотливые злаковые культуры.

В дальнейшем ситуация будет зависеть от количества воды. Для самых низовьев Днепра ситуация не должна ухудшиться, для территорий повыше всё уже сложнее. Необходимо учитывать, что Каховское водохранилище, Каховский и Северо-Крымский каналы сильно обмелели. Это серьёзный вызов, хотя пока ничего критичного нет.

Если потребуется, в ближайшей перспективе проблема орошения полей в новых регионах и Крыму может решаться прокачкой насосами дополнительных объёмов воды.

Сергей Беднарук:

— Если источники водоснабжения продолжат мелеть (а такая вероятность существует), то сельскому хозяйству будет непросто: Северо-Крымский и Каховский каналы иногда забирали до трети стока Днепра.

Затопление домов в Херсоне

AP

При этом у Херсонской области и Крыма, кроме Днепра, нет других крупных источников воды. Есть подземные источники, но с падением уровня воды в Каховском водохранилище они тоже будут уходить ниже.

Правда, очень трудно будет и правому берегу, где располагаются промышленные предприятия. Им нужны большие объёмы воды, но взять их будет неоткуда.

В Советском Союзе существовала единая система распределения воды в Днепре, которая была рассчитана на обеспечение и людей, и народного хозяйства. Её ни в коем случае нельзя было нарушать. Однако это произошло, и теперь территории, на которые вода не будет поступать, как раньше, рискуют превратиться в полупустыню.

Тем не менее ситуация, наверное, не будет критичной. Такой вывод можно сделать по опыту Крыма. Полуостров восемь лет жил без днепровской воды. Были построены водозаборы, началось сооружение водовода из Тамани. Население водой обеспечивалось в целом нормально, а в сельском хозяйстве крымчане отказались от выращивания влаголюбивых культур.

— Что будет с водным балансом после разрушения дамбы Каховской ГЭС? Можно ли говорить об остром дефиците воды?

Владимир Тетельмин:

— На сегодняшний день из прежних 18 млрд кубокилометров воды в Каховском водохранилище осталась примерно половина. Площадь зеркала водохранилища, которое составляло около 2 тыс. кв. км, сократилась в два раза. Есть сообщения, что уровень воды упал ниже 10 м. В этом нет ничего хорошего, но панику разводить не стоит. К тому же с ЗАЭС, я думаю, всё будет в порядке — у станции есть резервы.

Днепр — полноводная река. Смею предположить, что ситуация с наполнением водохранилища выйдет на более—менее нормальный уровень.

Но для того, чтобы полностью решить проблему дефицита воды, дамбу нужно восстанавливать. Это не так сложно сделать, потому что сохранилась её бетонная основа, осталась часть верхних конструкций, которые держат остаток напора. Даже частичное восстановление дамбы поможет существенно улучшить ситуацию с водным балансом. Главное, чтобы восстановлению не мешали обстрелы сил Киева.

Люди в населенном пункте Корсунка, который был почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС

РИА Новости

© Дмитрий Макеев

Сергей Беднарук:

— У Каховской плотины было мощное основание, но в каком оно состоянии находится сейчас, достоверно никто не знает. Для этого нужны серьёзные исследования. Я полагаю, что на восстановление потребуется немало времени.

Ещё один вопрос заключается и в том, есть ли смысл начинать такие работы под угрозой постоянных обстрелов и в условиях отсутствия контроля за работой гидротехнических систем на всём протяжении Днепра. Откровенно говоря, заниматься воссозданием того, что было варварски разрушено, необходимо после того, как российская армия получит контроль на большей частью новых территорий.

Павел Фельдман:

— Некоторые вопросы на текущем этапе можно решить, но это будут локальные меры. Все последствия катастрофы не устранить до тех пор, пока на Украине будет продолжаться вооружённый конфликт.

Пока плотина находится в зоне досягаемости украинской артиллерии и ракет, по ней будут бить. Можно также ожидать постоянных атак, отправки диверсантов. Киевский режим будет противиться восстановлению дамбы до последнего.