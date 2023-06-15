Абрамченко: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на прогноз по урожаю в целом по России

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что разрушение Каховской гидроэлектростанции не окажется влияния на прогноз по объёмам урожая в целом в России.

Её слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что нет, не повлияет на общие объёмы по прогнозу», — сказала Абрамченко.

При этом она отметила, что ЧП на станции нанесло удар по самообеспеченности новых российских регионов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 17 человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС, 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.

В МЧС России сообщили, что ЧП в регионе отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера.