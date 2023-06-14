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МЧС: ЧП в Херсонской области отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера

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Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ЧП в Херсонской области, где произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера.
МЧС: ЧП в Херсонской области отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера
  • AFP

Слова Куренкова приводит пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, ущерб от разрушения Каховской ГЭС на территории Херсонской области превысил 1,2 млрд рублей.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера», — говорится в сообщении.

11 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах для жителей региона, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

Российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.

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