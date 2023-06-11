Сальдо подписал указ о выплатах для пострадавших при ЧП в Херсонской области
- РИА Новости
«Подписал указ «Об утверждении положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сообщил он.
Согласно документу, предполагается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на человека.
Кроме того, предусмотрена денежная помощь при полной или частичной утрате имущества.
Также в указе говорится о выплате единовременного пособия в случае гибели одного из членов семьи или получения вреда для здоровья при ЧС.
Власти Херсонской области ранее, основываясь на предварительных данных, оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС.