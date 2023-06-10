Власти Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей

По предварительным данным, ущерб из-за теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области оценивается в 11,5 млрд рублей, заявил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

«Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее... — измеряется колоссальной суммой в 11,5 млрд рублей», — сообщил он.

По словам Алексеенко, цифра неокончательная.

Ранее он заявил, что комиссии по оценке ущерба после разрушения Каховской ГЭС начнут работу в зоне ЧС в субботу, 10 июня.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью медиагруппе Funke оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд.