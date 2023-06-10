Власти Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей
- РИА Новости
«Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области — соцобъектам, дорогам, сетям и так далее... — измеряется колоссальной суммой в 11,5 млрд рублей», — сообщил он.
По словам Алексеенко, цифра неокончательная.
Ранее он заявил, что комиссии по оценке ущерба после разрушения Каховской ГЭС начнут работу в зоне ЧС в субботу, 10 июня.
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью медиагруппе Funke оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд.