Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Посол Украины в ФРГ оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд

Короткая ссылка
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью медиагруппе Funke оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд.
Посол Украины в ФРГ оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд
  • AP

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Макеева, серьёзный урон будет нанесён из-за потери биологических ресурсов, так как в регионе зафиксировали гибель рыбы.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее сообщил, что комиссии по оценке ущерба после разрушения Каховской ГЭС начнут работу в зоне ЧС в субботу, 10 июня.

Он уточнил, что речь идёт только о тех населённых пунктах, в которых уже сошла вода.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Новой Каховке и низовьях Днепра за минувшие сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить