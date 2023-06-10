Посол Украины в ФРГ оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в интервью медиагруппе Funke оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Макеева, серьёзный урон будет нанесён из-за потери биологических ресурсов, так как в регионе зафиксировали гибель рыбы.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко ранее сообщил, что комиссии по оценке ущерба после разрушения Каховской ГЭС начнут работу в зоне ЧС в субботу, 10 июня.

Он уточнил, что речь идёт только о тех населённых пунктах, в которых уже сошла вода.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Новой Каховке и низовьях Днепра за минувшие сутки.