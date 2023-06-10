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Сальдо сообщил о снижении уровня воды в низовьях Днепра и Новой Каховке

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Новой Каховке и низовьях Днепра за минувшие сутки.
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в низовьях Днепра и Новой Каховке
  • AP

По его словам, уровень подъёма воды в Новой Каховке снизился на 3 м и теперь составляет 7 м. Кроме того, вода начала сходить в низовьях Днепра.

«В Алёшках за сутки на 2 м (с отметки 5 м до 3 м), в Голой Пристани — на 1 м (с отметки 5 м до 4 м)», — сказал Сальдо.

По данным ПАО «РусГидро», Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.

Ранее стало известно, что количество жилых домов, подтопленных из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тыс.

С затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировали свыше 6 тыс. человек.

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