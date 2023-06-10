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Сальдо: с затопленных территорий эвакуировали более 6 тысяч человек

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С затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировали свыше 6 тыс. человек.
Сальдо: с затопленных территорий эвакуировали более 6 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тыс. человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин», — написал он в Telegram.

Сальдо отметил, что более 1,7 тыс. эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 32 человека госпитализированы.

Ранее стало известно, что количество жилых домов, подтопленных из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось почти до 22,3 тыс.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о начале работы по откачке воды из подвальных помещений в городе.

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