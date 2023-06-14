Глава правительства Херсонской области: ущерб от наводнения приближается к 40 млрд рублей

Общий ущерб от наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Масштаб повреждений уточняется после освобождения всё новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается», — написал он в Telegram-канале.

Как заявил врио главы области Владимир Сальдо, 17 человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС, 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.

В МЧС России сообщили, что ЧП в регионе отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера.