Глава правительства Херсонской области: ущерб от наводнения приближается к 40 млрд рублей
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«Масштаб повреждений уточняется после освобождения всё новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается», — написал он в Telegram-канале.
Как заявил врио главы области Владимир Сальдо, 17 человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС, 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.
В МЧС России сообщили, что ЧП в регионе отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера.