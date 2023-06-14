Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава правительства Херсонской области: ущерб от наводнения приближается к 40 млрд рублей

Короткая ссылка
Общий ущерб от наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС приближается к 40 млрд рублей, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Глава правительства Херсонской области: ущерб от наводнения приближается к 40 млрд рублей
  • © AP Photo

«Масштаб повреждений уточняется после освобождения всё новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается», — написал он в Telegram-канале.

Как заявил врио главы области Владимир Сальдо, 17 человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС, 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.

В МЧС России сообщили, что ЧП в регионе отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить