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Балицкий: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС

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Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 м.
Балицкий: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС
  • globallookpress.com
  • © Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency

Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2023 сказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа на сейчас не влияет на работу станции... До десяти метров проблемы вообще нет, ниже — будет сложно», — заявил Балицкий.

По его словам, на сегодняшний день станция работает в «условно штатном» режиме, вырабатывает электричество только для своих нужд.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС будет обеспечена в полном объёме на фоне ситуации с разрушением плотины Каховской ГЭС.

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