Балицкий: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС
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Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2023 сказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа на сейчас не влияет на работу станции... До десяти метров проблемы вообще нет, ниже — будет сложно», — заявил Балицкий.
По его словам, на сегодняшний день станция работает в «условно штатном» режиме, вырабатывает электричество только для своих нужд.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС будет обеспечена в полном объёме на фоне ситуации с разрушением плотины Каховской ГЭС.