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Карчаа: ядерная безопасность на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС будет обеспечена полностью

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Ядерная безопасность на Запорожской АЭС будет обеспечена в полном объёме на фоне ситуации с разрушением плотины Каховской ГЭС.

Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Мы можем достаточно уверенно говорить о том, что ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции будет обеспечена в полном объёме», — цитирует его ТАСС.

Карчаа отметил, что для обеспечения необходимого для охлаждения ЗАЭС количества воды со Смоленской АЭС направлена передвижная насосная станция.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Запорожская атомная электростанция всё ещё может продолжать забор воды из Каховского водохранилища.

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