Рогов: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС превратилось в русло Днепра с заливами

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище после разрушения Каховской ГЭС фактически перестало существовать.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Водохранилищем его назвать уже сложно. Как такового Каховского водохранилища уже нет. Скорее всего, это теперь русло Днепра с мелкими заливами», — сказал он.

Рогов уточнил, что после разрушения станции произошло колоссальное сокращение зеркала водохранилища, а также нанесены трагические последствия для флоры и фауны.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 18.

После ЧП на станции 93 человека были госпитализированы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС.