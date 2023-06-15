Рогов: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС превратилось в русло Днепра с заливами
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Водохранилищем его назвать уже сложно. Как такового Каховского водохранилища уже нет. Скорее всего, это теперь русло Днепра с мелкими заливами», — сказал он.
Рогов уточнил, что после разрушения станции произошло колоссальное сокращение зеркала водохранилища, а также нанесены трагические последствия для флоры и фауны.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 18.
После ЧП на станции 93 человека были госпитализированы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС.