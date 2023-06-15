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Рогов: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС превратилось в русло Днепра с заливами

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Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище после разрушения Каховской ГЭС фактически перестало существовать.
Рогов: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС превратилось в русло Днепра с заливами
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Водохранилищем его назвать уже сложно. Как такового Каховского водохранилища уже нет. Скорее всего, это теперь русло Днепра с мелкими заливами», — сказал он.

Рогов уточнил, что после разрушения станции произошло колоссальное сокращение зеркала водохранилища, а также нанесены трагические последствия для флоры и фауны.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 18.

После ЧП на станции 93 человека были госпитализированы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС.

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