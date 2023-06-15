В МИД России заявили, что Украина имитирует расследование разрушения Каховской ГЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти имитируют расследование разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Об этом она сказала в ходе брифинга в рамках ПМЭФ.

«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского пытается имитировать расследование разрушения на Каховской ГЭС», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что украинская сторона резко отвергла предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать международную комиссию по расследованию ЧП на станции.

Ранее Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Он отметил, что в комиссию могли бы войти представители России, Украины, ООН и Турции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал данную инициативу Эрдогана.