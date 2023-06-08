Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал идею Эрдогана расследовать ЧП на Каховской ГЭС
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Об этом Кулеба сказал в интервью телеканалу «1+1».
«Они (инициаторы расследований. — RT) просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость», — цитирует его РИА Новости.
Украинский министр посоветовал «отдыхать» всем, кто предлагает проводить международные расследования подобных ЧП.
7 июня Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Эрдоган считает, что в комиссию могли бы войти представители России, Украины, ООН и Турции.