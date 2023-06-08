Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал идею Эрдогана расследовать ЧП на Каховской ГЭС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести международное расследование разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Об этом Кулеба сказал в интервью телеканалу «1+1».

«Они (инициаторы расследований. — RT) просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость», — цитирует его РИА Новости.

Украинский министр посоветовал «отдыхать» всем, кто предлагает проводить международные расследования подобных ЧП.

7 июня Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Эрдоган считает, что в комиссию могли бы войти представители России, Украины, ООН и Турции.