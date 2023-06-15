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Сальдо сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 18

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 18.
Сальдо сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 18
  • © AP Photo

Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек», — говорится в сообщении.

При этом 93 человек были госпитализированы после ЧП на станции.

Ранее Сальдо заявил, что 17 человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС, 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.

В МЧС России сообщили, что ЧП в регионе отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера.

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