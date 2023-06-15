Сальдо сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 18

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 18.

Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек», — говорится в сообщении.

При этом 93 человек были госпитализированы после ЧП на станции.

Ранее Сальдо заявил, что 17 человек пропали без вести после разрушения Каховской ГЭС, 15 человек находятся в тяжёлом состоянии.

В МЧС России сообщили, что ЧП в регионе отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера.