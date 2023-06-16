Сальдо: из зон подтопления в Херсонской области эвакуировали около 8 тысяч жителей
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Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
«За прошедшие сутки с затопленных территорий... Херсонской области эвакуировано 295 человек, с начала спасательной операции — 7,8 тыс. человек», — написал он в Telegram.
Сальдо отметил, что в пунктах временного размещения находится более 1,9 тыс. человек.
Ранее Сальдо сообщил, что количество погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 18.
После ЧП на станции 93 человека были госпитализированы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС.