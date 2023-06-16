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Сальдо: из зон подтопления в Херсонской области эвакуировали около 8 тысяч жителей

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Около 8 тыс. жителей эвакуировано с подтопленных территорий в Херсонской области ниже разрушенной Каховской ГЭС.
Сальдо: из зон подтопления в Херсонской области эвакуировали около 8 тысяч жителей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

«За прошедшие сутки с затопленных территорий... Херсонской области эвакуировано 295 человек, с начала спасательной операции — 7,8 тыс. человек», — написал он в Telegram.

Сальдо отметил, что в пунктах временного размещения находится более 1,9 тыс. человек.

Ранее Сальдо сообщил, что количество погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 18.

После ЧП на станции 93 человека были госпитализированы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти имитируют расследование разрушения Каховской ГЭС.

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