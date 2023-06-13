Контрнаступление ВСУ, диверсии и разрушение Каховской ГЭС: Путин на встрече с военкорами обсудил тему СВО

Во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с военными корреспондентами. В ходе продолжительной беседы глава государства обсудил вопросы, касающиеся ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В частности, Путин отметил фундаментальный характер поставленных в начале СВО целей, указал на катастрофические потери ВСУ в ходе контрнаступления, сообщил о возможном выходе РФ из зерновой сделки и подчеркнул отсутствие необходимости в проведении дополнительной мобилизации.

Ход СВО

Цели и задачи специальной военной операции корректируются в соответствии с текущей ситуацией, однако носят фундаментальный характер для Москвы и не будут меняться, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле. По его словам, российские войска методично проводят демилитаризацию Украины. При этом глава государства констатировал, что ВСУ сейчас воюют на технике, поставляемой Западом.

«Что они, Leopard производят, что ли, или Bradley, или даже не поступившие им пока на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. Украинский ОПК скоро вообще перестанет существовать. Чего они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят — всё привозят. Так долго не проживёшь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, он, конечно, стоит очень в практическом плане», — подчеркнул Путин.

Также он указал на методичную работу, направленную на защиту граждан Донбасса, которые по-прежнему страдают от обстрелов. Российский лидер выразил уверенность, что этот вопрос будет решён.

«По большому счёту, никаких принципиальных изменений с точки зрения тех целей, которые мы перед собой ставили в начале операции, сегодня не произошло. Изменений нет», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос военкора RT Мурада Газдиева, Владимир Путин заметил, что для завершения конфликта посредством диалога Западу достаточно принять единственное решение: прекратить поставлять вооружения и технику Украине. По мнению президента, после этого киевский режим сам захочет перейти к переговорному процессу — не формально, а по существу.

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«Мы никогда не отказывались от ведения переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. В ходе переговоров в Стамбуле мы парафировали этот документ... Они просто выбросили его потом — и всё», — напомнил российский лидер, констатировав, что пока на Западе настроены добиваться поражения России на поле боя.

Контрнаступление ВСУ

Президент России также сообщил о ходе масштабного контрнаступления Украины, которое продолжается с 4 июня. Он отметил, что ВСУ используют специально подготовленные для этих целей резервы, атакуя по нескольким направлениям.

При этом Владимир Путин вновь подчеркнул: «Ни на одном из участков противник успеха не имел». Глава государства добавил, что потери ВСУ по личному составу можно назвать катастрофическими.

«Структура этих потерь для них неблагоприятная, потому что потери могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Обычно безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50, — пояснил он. — И второе. Если брать безвозвратные потери (понятно, что обороняющаяся сторона меньше несёт потерь), но всё-таки это соотношение один к десяти, что называется, в нашу пользу: у нас в десять раз меньше, чем потерь у Вооружённых сил Украины».

Глава государства добавил, что за время контрнаступления войска киевского режима потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин разного типа: «По моим подсчётам, это примерно 25%, а может быть, 30% от объёма той техники, которая была поставлена из-за рубежа».

«Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley, и Leopard. Причём... боекомплекты внутри танков срабатывают, всё разлетается в разные стороны», — заявил Путин.

Президент также сообщил, что ВС РФ за время украинского наступления потеряли 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту.

Кроме того, глава государства ответил на вопрос о возможных действиях России после отражения действий ВСУ. «Всё будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания так называемого контрнаступления», — сказал он.

Разрушение Каховской ГЭС

Говоря о разрушении Каховской ГЭС, Владимир Путин назвал киевский режим виновником этой трагедии, подчеркнув, что «украинская сторона стремилась к этому». По словам президента, украинские войска многократно целенаправленно били по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

«Мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжёлые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими... Скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Поскольку такой разлив произошёл, то, соответственно, и наступление не состоялось», — пояснил Путин.

Он добавил, что в подтопленных районах сейчас активно работают силы МЧС, военные и местные органы власти, а пострадавшим от затопления жителям Херсонской области помогут согласно российскому законодательству.

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Диверсионные и террористические атаки Украины

Атаки ВСУ и наёмников на приграничные территории в основном связаны с желанием киевского режима отвлечь российские Вооружённые силы с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ. Такое мнение высказал Владимир Путин.

«Безусловно, ничего хорошего в этом нет: в принципе, можно было бы это предположить, что противник будет себя вести таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться... Но проблема будет решена», — добавил президент.

По его мнению, для этого необходимо, во-первых, повысить эффективность контрбатарейной борьбы, а если обстрелы будут продолжаться, необходимо будет рассмотреть вопрос создания на территории Украины некой санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы наносить удары по территории РФ.

«Но это отдельный вопрос, я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе. Надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться, — заявил Путин. — В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет смысла никакого, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам».

О мобилизованных, срочниках и контрактниках

На сегодняшний день нет никакой необходимости в проведении дополнительной мобилизации, заявил Владимир Путин, сославшись на доклад Минобороны РФ. При этом президент обратил внимание на некоторых общественных деятелей, которые говорят о необходимости дополнительной мобилизации 1—2 млн граждан.

«Это зависит того, чего мы хотим... В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопросы по мобилизации. Но нет такой необходимости сегодня», — пояснил президент России.

При этом он отметил, что сроки возвращения домой уже мобилизованных будут определены в зависимости от ситуации.

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Владимир Путин также привёл цифры, из которых следует с февраля 2023 года ВС РФ пополнили свыше 156 тыс. контрактников и добровольцев: «И работа продолжается. За прошедшую неделю подписали контракты 9,5 тыс. человек».

Кроме того, российский лидер вновь повторил, что срочников не направляли и не планируют направлять в зону проведения СВО. «Да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет», — добавил он.

Российские вооружения

Характеристики и качество российских вооружений улучшаются после начала СВО, отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что боевые действия на Украине позволили понять, как нужно «донастроить» оборонную промышленность, чтобы российская армия была лучшей в мире. В частности, по его словам, боевые действия подтвердили, что Т-90М «Прорыв» — лучший танк в мире.

Глава государства также сообщил, что сотни частных предприятий, не имевших до этого отношения к военно-промышленному комплексу, подключились к производству оборонной продукции. Так, в десять раз был увеличен выпуск наиболее востребованной продукции военного характера.

В то же время в ходе СВО, по словам президента, стало понятно, что российским войскам не хватает высокоточных боеприпасов, средств связи, беспилотников

«Они у нас есть. Нам, к сожалению, их не хватает количественно... У нас по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза. А по наиболее востребованным направлениям — в десять раз», — заявил он.

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Зерновая сделка

Российские власти думают над тем, чтобы выйти из зерновой сделки, учитывая, что коридоры для прохода кораблей с сельскохозяйственной продукцией используются киевским режимом для запуска морских беспилотников, сообщил Владимир Путин.

В частности, президент напомнил, что на днях была предпринята попытка атаки на российский корабль, охранявший «Турецкий поток». По его словам, в общей сложности в ней были задействованы восемь беспилотников.

«В это же время мы видели, что в нейтральной зоне висел беспилотный стратегический аппарат стратегической разведки США. Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников», — заметил Путин.

По его словам, Россия по-прежнему состоит в зерновой сделке, несмотря на невыполненные Западом обещания, для помощи дружественным странам в Африке и Латинской Америке.