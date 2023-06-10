МО: в июне на контрактную службу в ВС России приняли более 13,5 тысячи человек

В российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек.

Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков.

«Панков отметил, что за десять дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тыс. человек», — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что этот показатель в 2,1 раза превышает цифры мая 2023 года и в 3,1 раза — показатель апреля 2023 года.

8 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе визита на базы хранения Западного военного округа (ЗВО) проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции.