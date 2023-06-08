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Шойгу проверил подготовку техники и вооружений ЗВО к отправке в зону спецоперации

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе визита на базы хранения Западного военного округа (ЗВО) проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции.

«Шойгу на арсеналах и базах хранения Западного военного округа проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении Минобороны в Telegram.

Также министр указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет подразделениям в зону спецоперации.

В середине мая Шойгу побывал на полигонах Западного военного округа, где проверил организацию боевой подготовки поступивших на службу по контракту. По словам главнокомандующего сухопутными войсками Олега Салюкова, все занятия проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе СВО.

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