Шойгу заявил о важности своевременных поставок снарядов и ракет в зону СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу указал на важность своевременных поставок снарядов и ракет подразделениям в зону спецоперации.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сергей Шойгу обратил особое внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, а также проходящим боевое слаживание в рамках боевой подготовки», — отметили в ведомстве.

В середине мая Шойгу побывал на полигонах Западного военного округа, где проверил организацию боевой подготовки поступивших на службу по контракту. По словам главнокомандующего сухопутными войсками Олега Салюкова, все занятия проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе СВО.