Шестью безэкипажными катерами: в Минобороны РФ заявили о попытке атаки ВСУ на корабль «Приазовье» Черноморского флота

ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота, заявили в Минобороны РФ. Противник применил шесть быстроходных безэкипажных катеров, которые были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля. Как отметили в ведомстве, в момент атаки в небе над центральной частью Чёрного моря вёл разведку стратегический БПЛА RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США.

Отражение атаки на «Приазовье»

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 11 июня (около 01:30 мск) Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку атаки корабля «Приазовье» с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров.

«В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 300 км юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил», — заявили в МО, подчеркнув, что «Приазовье» продолжает выполнение поставленных задач.

Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, этот корабль отвечает за контроль обстановки и обеспечение безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря.

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В Минобороны обратили внимание на то обстоятельство, что в момент последней атаки, как и в ходе других подобных инцидентов, в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря находился стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США.

Напомним, 24 мая в МО РФ сообщили о попытке украинской стороны атаковать тремя беспилотными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. По данным ведомства, тогда все суда противника были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

Попытки наступления ВСУ в зоне СВО

В Минобороны России также заявили, что в течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

По данным ведомства, в районе Времевского выступа ударами российской авиации поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.

«На Запорожском направлении решительными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» за сутки отражено три атаки противника с направлений населённых пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области», — сообщили в министерстве.

Наряду с этим в районе н. п. Лукьяновское (Запорожская область) поражена выдвигавшаяся в южном направлении колонна бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

В общей сложности ВСУ за сутки потеряли на данных направлениях свыше 50 человек, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине

Как уточнили в МО, наиболее активные боевые действия на Донецком направлении велись в районе Марьинки и Авдеевки (ДНР).

Группировка войск «Юг» в течение суток успешно отразила восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях н. п. Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское и Марьинка. Как подчеркнули в МО, противник не сумел вклиниться в оборону российских войск.

Уничтожены до 310 украинских военных, склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б» и гаубица Д-30.

На Купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в районе н. п. Красное Первое, Синьковка, Ивановка, Табаевка, Котляровка (Харьковская область) и Артёмовка (ЛНР).

По данным МО РФ, в районе Новомлынска уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Противник потерял до 30 военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США, а также гаубицу Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Невское, Червоная Диброва (ЛНР), Терны (ДНР) и Серебрянское Лесничество. Наряду с этим в районе Торского пресечена деятельность украинской ДРГ.

За сутки в этом секторе уничтожены более 50 украинских военных, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На Херсонском направлении противник потерял более 30 военнослужащих, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», САУ «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ в течение суток поразили 91 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 109 районах.

По данным Минобороны РФ, в районе Орехова (Запорожская область) поражён пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. Узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ уничтожен в районе н. п. Кирово (Запорожская область).

В районах н. п. Рай-Александровка, Предтечино (ДНР) и Малая Токмачка (Запорожская область) поражены штаб 10-й горно-штурмовой бригады, командно-наблюдательные пункты 3-й штурмовой бригады и 15-й бригады оперативного назначения.

Средствами противовоздушной обороны в районе н. п. Осокоровка (Херсонская область) сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Наряду с этим уничтожено восемь украинских беспилотников.