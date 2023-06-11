На Соледаро-Артёмовском направлении: военные группировки «Юг» за сутки отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ

ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении, заявили в пресс-центре группировки «Юг». Наряду с этим нанесены удары реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации ВСУ, а также по скоплению живой силы, вооружений и военной техники. Кроме того, военнослужащие группировки «Запад» уничтожили диверсионную группу ВСУ и сорвали попытку переброски резерва противника.

Сводки группировок войск

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные за истекшие сутки успешно отразили ряд атак ВСУ.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении», — сказал он.

По его словам, нанесён удар по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в район Рай-Александровки.

Наряду с этим нанесены удары реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» по скоплению живой силы противника в районе населённого пункта Дружковка, пункту временной дислокации 116-й бригады теробороны ВСУ в районе Калиновки, по скоплению живой силы, вооружений и военной техники противника в районе Елизаветовки.

Кроме того, авиация поразила опорные пункты украинских войск в районе н. п. Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

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Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили три огневые позиции миномётов калибра 120 мм в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов в районе Белой Горы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Авдеевке.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, на Купянском направлении артиллерия вскрыла и уничтожила диверсионно-разведывательную группу ВСУ из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе н. п. Ольшана, а также сорвала попытку переброски резерва в районе Молчанова.

Наряду с этим в полосе обороны 1-й танковой армии около сёл Копанка и Ивановка огнём самоходной артиллерийской установки «Мста-С» и противотанковой пушки «Рапира» уничтожены два миномётных расчёта противника.

Кроме того, группировка ПВО уничтожила при помощи расчётов ЗРК «Тор» два разведывательных беспилотника типов «Фурия» и ANSER около сёл Ольшана и Новоегорьевка.

Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й, 92-й механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны.

Мины западного производства на вооружении ВСУ

Начальник инженерной службы полка группировки «Юг» ВС РФ с позывным Кирпич рассказал, что ВСУ массово используют мины западного производства на Южно-Донецком направлении.

«Часто я встречал датчики от фирм Siemens и Bosch, очень часто», — цитирует военного ТАСС.

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По его словам, из-за производства разных стран мины имеют разные характеристики. Также военнослужащий добавил, что ВСУ сегодня ставят много мин-ловушек.

При этом отмечается, что российские сапёры адаптировались и совершенствуют свои навыки. «Хорошо изучаем противника и начинаем работать так же, как он», — отметил боец с позывным Муха.

Обстрелы ДНР и Херсонской области

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за истекшие сутки украинские войска обстреляли города республики 35 раз, выпустив 222 единицы различных боеприпасов.

Под огнём оказались несколько районов Донецка, а также Горловка и Макеевка. Погиб один мирный житель, ранены ещё двое. Повреждено четыре жилых домостроения и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Также сообщается, что ВСУ обстреляли левобережную часть Херсонской области, в том числе районы, попавшие в зону затопления из-за разрушения Каховской ГЭС.

«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области», — говорится в сообщении администрации Новокаховского городского округа.

В частности, под обстрелами оказались такие населённые пункты, как Песчаное, Казачьи Лагери, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Нечаево, Алёшки, Новая Каховка и ряд других.