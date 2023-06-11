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ВС России успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении

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Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев заявил об успешном отражении атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении.

Об этом информирует ТАСС.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении», — сказал Астафьев.

Он отметил, что авиацией были поражены опорные пункты противника в районе населённых пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.

За прошедшие сутки Южная группировка войск отразила пять атак ВСУ в районе Артёмовска.

Также сообщалось, что артиллерия группировки «Запад» сорвала попытку переброски резерва украинских войск.

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