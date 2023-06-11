ВС России успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении
Об этом информирует ТАСС.
«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп соединений ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении», — сказал Астафьев.
Он отметил, что авиацией были поражены опорные пункты противника в районе населённых пунктов Белогоровка, Красное, Клещиевка и Новгородское.
За прошедшие сутки Южная группировка войск отразила пять атак ВСУ в районе Артёмовска.
Также сообщалось, что артиллерия группировки «Запад» сорвала попытку переброски резерва украинских войск.