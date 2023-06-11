Артиллерия группировки «Запад» сорвала попытку переброски резерва украинских войск
Об этом информирует РИА Новости.
«На Купянском направлении... вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Ольшана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также российскими военными была сорвана попытка переброски резерва ВСУ в районе Молчаново.
Ранее на Купянском направлении было уничтожено до 65 бойцов ВСУ.
Также в МО России сообщили, что за прошедшие сутки было уничтожено четыре танка Leopard ВСУ.