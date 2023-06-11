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Артиллерия группировки «Запад» сорвала попытку переброски резерва украинских войск

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская артиллерия сорвала попытку переброски резерва украинских войск.

Об этом информирует РИА Новости.

«На Купянском направлении... вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённого пункта Ольшана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также российскими военными была сорвана попытка переброски резерва ВСУ в районе Молчаново.

Ранее на Купянском направлении было уничтожено до 65 бойцов ВСУ.

Также в МО России сообщили, что за прошедшие сутки было уничтожено четыре танка Leopard ВСУ.

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