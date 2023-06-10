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МО: за сутки на Купянском направлении уничтожено до 65 бойцов ВСУ

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Потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 65 военных.
МО: за сутки на Купянском направлении уничтожено до 65 бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедших суток на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США», — говорится в сообщении.

Также были пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях и в районе Артёмовска (Бахмута).

Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военных.

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