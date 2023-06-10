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МО России: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военных

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RT
Вооружённые силы России ликвидировали за сутки до 300 военнослужащих украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщили в российском Минобороны.
МО России: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военных
  • РИА Новости

«Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве отметили решительные действия группировки войск «Восток» при отражении атак ВСУ на двух направлениях.

Также стало известно, что ВСУ в течение суток продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях и в районе Артёмовска (Бахмута).

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