Российские военные отразили серию новых попыток ВСУ атаковать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, только за минувшие сутки противник потерял в этом секторе девять танков, включая четыре Leopard, а также 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley. Наряду с этим российские ПВО сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.

В Минобороны России заявили, что украинские военные предприняли несколько новых попыток наступления в зоне СВО.

«В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артёмовск», — сказал официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, на Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками, в направлении населённых пунктов Яблоневое и Новопокровка (Запорожская область).

Наряду с этим в районах н. п. Новоданиловка и Малая Токмачка поражены две колонны бронетехники ВСУ. Противник также предпринял три безуспешные атаки силами до мотопехотной роты каждая на Времевском выступе — в районах н. п. Левадное (Запорожская область), Сторожевое и Нескучное (ДНР).

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения СВО

Как подчеркнули в МО РФ, все атаки ВСУ были отражены благодаря мужественным и решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

«Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка CEASAR производства Франции», — сообщил Конашенков.

По подсчётам Telegram-канала Военная хроника, за несколько дней наступления украинские войска потеряли более 10% всех поставленных Киеву БМП M2 Bradley, а также порядка 20% танков Leopard 2A6.

Видео уничтоженной бронетехники ВСУ западного производства на Южно-Донецком направлении

По словам Игоря Конашенкова, в районе Артёмовска группировка войск «Юг» в течение суток успешно отразила пять атак противника в направлении н. п. Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка (ДНР). Как отметили в МО, российские военные не допустили вклинения противника в оборону.

«В ходе боёв на данном направлении уничтожены до 230 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30», — сообщил представитель Минобороны.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены подразделения противника в районах н. п. Стельмаховка (ЛНР), а также Новомлынск, Синьковка и Орлянка (Харьковская область).

Кроме того, пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. В течение прошедших суток в этом секторе уничтожены до 65 украинских военных, один бронетранспортёр, два пикапа и артиллерийская система М777 производства США.

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск «Центр» поразили подразделения противника в районах н. п. Ямполовка (ДНР), Невское, Белогоровка (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. Наряду с этим в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) была ликвидирована украинская ДРГ.

За сутки противник потерял свыше 60 военнослужащих, склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ Krab, «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 40 украинских военных, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация». Наряду с этим в районе н. п. Ольговка (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 122 районах.

Как уточнили в МО РФ, в районах н. п. Рай-Александровка (ДНР) и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе н. п. Платоновка (ДНР). В течение суток были перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы HIMARS. Также уничтожено восемь украинских беспилотников.