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ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении, заявили в Минобороны России.
ВС России отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«Действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами армейской авиации и артиллерии отражены две атаки противника силами до батальона, усиленного танками в направлении населённых пунктов Яблоневое и Новопокровка», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Южная группировка войск отразила пять атак ВСУ в районе Артёмовска за минувшие сутки.

Также ВС России ликвидировали за сутки до 300 военнослужащих украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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