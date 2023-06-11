ТАСС: ВСУ на Южно-Донецком направлении массово используют зарубежные мины

Украинская армия на Южно-Донецком направлении массово использует мины западного производства.

Об этом ТАСС рассказал начальник инженерной службы полка группировки «Юг» Вооружённых сил России с позывным Кирпич.

«Часто я встречал датчики от фирм Siemens и Bosch, очень часто», — сказал военный.

По его словам, из-за производства разных стран мины имеют разные характеристики. Также военнослужащий добавил, что ВСУ сегодня ставят много мин-ловушек.

При этом отмечается, что российские сапёры адаптировались и совершенствуют свои навыки.

«Хорошо изучаем противника и начинаем работать так же, как он», — сказал боец с позывным Муха.

Ранее сообщалось, что ВС России успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении.