Утром 24 мая ВСУ посредством трёх беспилотных быстроходных катеров предприняли попытку атаки на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, который выполняет задачи по обеспечению безопасности функционирования газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом заявили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что все катера уничтожены огнём из штатного вооружения корабля. Мероприятия по защите газовой инфраструктуры осуществляются после теракта в отношении «Северных потоков», подчеркнули в МО.

Российские военные корабли уничтожили беспилотные катера ВСУ, пытавшиеся атаковать корабль «Иван Хурс», защищающий в Чёрном море газовые трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня в 5 часов 30 минут Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турецкой Республики. Все катера противника уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор», — заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, корабль «Иван Хурс» ЧФ продолжает выполнение поставленных задач.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы РФ осуществляют мероприятия по защите подобных объектов после теракта в отношении «Северных потоков».

Минобороны РФ сообщило о безуспешной попытке ВСУ атаковать корабль ЧФ «Иван Хурс»

Напомним, что лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал собственное расследование об инцидентах на «Северных потоках». По его данным, трансмагистральные газопроводы заминировали водолазы из США. В эксклюзивном интервью на канале RT Херш подчёркивал, что президент США Джо Байден лжёт и замалчивает правду об инциденте.

Накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что США должны компенсировать РФ ущерб за подрыв «Северных потоков». «Хотя там ещё можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс ещё не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это отвергают, хотя их аргументы выглядят довольно несерьёзно», — подчеркнул он.

Ситуация в зоне СВО

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также сообщил, что российские военные продолжают проведение СВО.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. При этом ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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На Краснолиманском направлении уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. В то же время оперативно-тактической авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» подверглись уничтожению более 60 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожены до 150 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля. Вдобавок подверглись уничтожению склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника в результате ударов авиации и огня артиллерии группировки войск «Восток» составили до 125 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25 украинских военнослужащих, гаубица «Мста-Б» и два автомобиля.

Помимо этого, в районе Авдеевки (ДНР) поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Также в ДНР средствами ПВО сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.