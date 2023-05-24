«До полной ликвидации»: Шойгу пообещал жёсткий ответ на возможные диверсии со стороны Украины
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Вооружённые силы РФ будут самым жёстким образом отвечать на атаки украинских вооружённых формирований, подобные той, что произошла в Белгородской области. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.
«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жёстко», — сказал Шойгу.
Он напомнил, что 22 мая одно из подразделений украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ в районе международного пункта пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями военнослужащих Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены.
«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожены более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», — сообщил министр.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с места ликвидации группы украинских диверсантов в Белгородской области. На них видна выведенная из строя украинская военная техника: сгоревшие бронемашины, повреждённые пикапы.
Как информировали власти Белгородской области, в результате «преступных действий ДРГ» погиб мирный житель села Козинка, 13 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. По данным на утро 24 мая, в больницах остаются девять пострадавших. «Три человека в реанимации в тяжёлом состоянии, шесть человек — уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги», — сказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
- Сергей Шойгу пообещал жёсткий ответ на возможные диверсии со стороны Украины
Соцгарантии для участников СВО
Министр обороны РФ рассказал также о мерах реализации социальных гарантий для участников СВО и членов их семей.
«На сегодняшний день принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права данной категории граждан. Установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач. Военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере 3 млн и 5 млн рублей соответственно, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы», — напомнил Сергей Шойгу.
По его словам, командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих, к предоставлению помощи активно привлекаются юнармейцы, ветеранские организации, женсоветы. Также дополнительное содействие оказывают благотворительные фонды и общественные организации. Кроме того, создан госфонд «Защитник Отечества» для поддержки участников СВО.
«Такая системная работа будет продолжена. Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства», — заметил министр.
Обучение военнослужащих
Сергей Шойгу в ходе заседания также обратил внимание, как совершенствуется подготовка младших специалистов в Вооружённых силах РФ. По словам главы Минобороны, с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военнослужащих.Также на russian.rt.com «В зоне постоянного внимания»: Путин подписал указ о создании фонда для поддержки участников спецоперации
«Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тыс. специалистов, в том числе около 5 тыс. — к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов», — пояснил он.
Глава оборонного ведомства отметил, что в учебных центрах обучают экипажи танков и боевых машин. Он подчеркнул, что на качестве образовательного процесса не должна сказаться возросшая нагрузка на учебную сеть.
«Программы подготовки необходимо корректировать с учётом опыта специальной военной операции. Военнослужащие должны владеть новыми приёмами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять», — заключил министр обороны РФ.