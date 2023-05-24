«До полной ликвидации»: Шойгу пообещал жёсткий ответ на возможные диверсии со стороны Украины

Российские войска и в дальнейшем будут «оперативно и предельно жёстко» реагировать на действия украинских боевиков, заявил Сергей Шойгу, комментируя проникновение украинских националистов на территорию Белгородской области. Как отметил глава Минобороны РФ, боевики были разгромлены авиаударами, артиллерийским огнём и активными действиями военнослужащих Западного военного округа ВС РФ. По его словам, уничтожены более 70 украинских диверсантов, а также автомобильная и бронетанковая техника. Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с места ликвидации украинской ДРГ.

Вооружённые силы РФ будут самым жёстким образом отвечать на атаки украинских вооружённых формирований, подобные той, что произошла в Белгородской области. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жёстко», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что 22 мая одно из подразделений украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ в районе международного пункта пропуска «Козинка» Белгородской области. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями военнослужащих Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены.

«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожены более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», — сообщил министр.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с места ликвидации группы украинских диверсантов в Белгородской области. На них видна выведенная из строя украинская военная техника: сгоревшие бронемашины, повреждённые пикапы.

Как информировали власти Белгородской области, в результате «преступных действий ДРГ» погиб мирный житель села Козинка, 13 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. По данным на утро 24 мая, в больницах остаются девять пострадавших. «Три человека в реанимации в тяжёлом состоянии, шесть человек — уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги», — сказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Соцгарантии для участников СВО

Министр обороны РФ рассказал также о мерах реализации социальных гарантий для участников СВО и членов их семей.

«На сегодняшний день принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права данной категории граждан. Установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач. Военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере 3 млн и 5 млн рублей соответственно, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы», — напомнил Сергей Шойгу.

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По его словам, командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих, к предоставлению помощи активно привлекаются юнармейцы, ветеранские организации, женсоветы. Также дополнительное содействие оказывают благотворительные фонды и общественные организации. Кроме того, создан госфонд «Защитник Отечества» для поддержки участников СВО.

«Такая системная работа будет продолжена. Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства», — заметил министр.

Обучение военнослужащих

Сергей Шойгу в ходе заседания также обратил внимание, как совершенствуется подготовка младших специалистов в Вооружённых силах РФ. По словам главы Минобороны, с начала СВО обучение прошли более 120 тыс. военнослужащих.

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«Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тыс. специалистов, в том числе около 5 тыс. — к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов», — пояснил он.

Глава оборонного ведомства отметил, что в учебных центрах обучают экипажи танков и боевых машин. Он подчеркнул, что на качестве образовательного процесса не должна сказаться возросшая нагрузка на учебную сеть.

«Программы подготовки необходимо корректировать с учётом опыта специальной военной операции. Военнослужащие должны владеть новыми приёмами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять», — заключил министр обороны РФ.