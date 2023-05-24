Министр обороны Шойгу: с начала СВО в России обучили более 120 тысяч военнослужащих
- РИА Новости
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Учебные центры не только ведут одиночную подготовку, но и обучают расчёты, экипажи танков и боевых машин, заявил министр.
Нагрузка на учебную сеть значительно возросла, подчеркнул он. Программы подготовки нужно корректировать с учётом опыта СВО, напомнил Шойгу.
Как ранее сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, с января 2023 года в российскую армию на контракт и в добровольные формирования приняли более 117 тыс. человек.