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Министр обороны Шойгу: с начала СВО в России обучили более 120 тысяч военнослужащих

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В России с начала СВО прошли обучение более 120 тыс. военнослужащих. Более 21 тыс. военных — это специалисты, около пяти тысяч из них подготовлены к применению высокотехнологичных вооружений, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3 и различных комплексов БПЛА.
Министр обороны Шойгу: с начала СВО в России обучили более 120 тысяч военнослужащих
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Учебные центры не только ведут одиночную подготовку, но и обучают расчёты, экипажи танков и боевых машин, заявил министр.

Нагрузка на учебную сеть значительно возросла, подчеркнул он. Программы подготовки нужно корректировать с учётом опыта СВО, напомнил Шойгу.

Как ранее сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, с января 2023 года в российскую армию на контракт и в добровольные формирования приняли более 117 тыс. человек.

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