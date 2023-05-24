Повреждённые бронемашины и пикапы: МО РФ показало видео с места уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

Опубликовано видео с места ликвидации группы украинских диверсантов в Белгородской области. Как ранее сообщали в Минобороны РФ, вторгшиеся на российскую территорию украинские националисты были разгромлены силами Западного военного округа ВС РФ. Были уничтожены свыше 70 украинских диверсантов, четыре бронемашины и пять пикапов. По данным властей Белгородской области, в результате преступных действий ДРГ погиб один мирный житель, 13 гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Телеканал Министерства обороны России «Звезда» опубликовал видео с места ликвидации группы украинских диверсантов в Белгородской области.

На кадрах видна выведенная из строя военная техника: сгоревшие бронемашины, повреждённые пикапы. При этом на одном из сгоревших пикапов видна надпись: «За Бахмут».

23 мая официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что в ходе КТО авиация, артиллерия и подразделения Западного военного округа Вооружённых сил РФ заблокировали и разгромили украинских националистов, которые вторглись на территорию России после обстрела КПП «Козинка» и ряда гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области.

«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожены более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — сказал он.

Минобороны РФ показало кадры с места уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

После этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене в регионе режима КТО. Он также заявил, что в результате действий украинских диверсантов погиб мирный житель села Козинка.

При этом в региональном правительстве добавили, что в результате «преступных действий ДРГ» ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц. Кроме того, от сердечной недостаточности во время эвакуации в безопасное место скончалась женщина 1941 года рождения.

По данным на утро 24 мая, в больницах остаются девять пострадавших.

«Три человека в реанимации в тяжёлом состоянии, шесть человек уже в отделениях. Врачи на месте, профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги», — заявил губернатор Белгородской области.

Реакция в мире

В ООН с обеспокоенностью следили за событиями в Белгородской области, заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. При этом он добавил, что во всемирной организации не могут подтвердить «любую информацию, касающуюся, предположительно, вовлечённых сторон, о причастности которых говорится в СМИ».

«Мы, однако, призываем все стороны обеспечить, чтобы не было эскалации или распространения боевых действий, а также призываем воздержаться от действий и риторики, которая может привести к дальнейшему росту напряжённости», — цитирует его ТАСС.

Между тем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и вовсе не смог прокомментировать произошедшее, перепутав Белгород и Белград.

Жозеп Боррель перепутал Белгород с Белградом и вовсе придумал новый город

В свою очередь, официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что США не поощряют нападения Украины на территорию РФ, но оставляют за Киевом право принимать решения. Он также заявил, что в Штатах сомневаются в достоверности сообщений о том, что украинские диверсанты в Белгородской области применяли предоставленные американской стороной вооружения.

«Я могу сказать, что мы можем подтвердить, что правительство США не одобряло передачу техники каким-либо третьим сторонам — военизированным формированиям, не входящим в состав Вооружённых сил Украины», — говорил он.

Мария Захарова в эфире своей авторской программы на Радио Sputnik дала оценку заявлениям Борреля и представителя Госдепа США.

По её словам, глава внешнеполитической службы ЕС допустил «оговорку по Фрейду», что стало «индикатором истинного отношения» дипломата к происходящему вокруг. «Потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы», — подчеркнула она.

Говоря о позиции США, официальный представитель МИД России заметила, что задействуются любые методики (перевирание, передёргивание, искажение фактов), лишь бы скрыть истинную суть происходящего.

«Они как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в этом конфликте не просто как наблюдатель, посредник… а как та сторона, которая сама использует киевский режим в собственных целях», — подчеркнула Захарова.