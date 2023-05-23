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Боррель заявил об отсутствии у него информации по ДРГ в Белгородской области

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации с украинскими ДРГ в Белгородской области.
Боррель заявил об отсутствии у него информации по ДРГ в Белгородской области
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, его спросили, обсуждалась ли на Совете минобороны ЕС ситуация вокруг Белгородской области.

«Я ничего об этом не знаю», — цитирует его ответ агентство.

Ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он ничего не знает о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область.

22 мая сообщалось, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.

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