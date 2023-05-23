Боррель заявил об отсутствии у него информации по ДРГ в Белгородской области
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Как сообщает РИА Новости, его спросили, обсуждалась ли на Совете минобороны ЕС ситуация вокруг Белгородской области.
«Я ничего об этом не знаю», — цитирует его ответ агентство.
Ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он ничего не знает о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область.
22 мая сообщалось, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.
Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.