Боррель заявил об отсутствии у него информации по ДРГ в Белгородской области

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации с украинскими ДРГ в Белгородской области.

Как сообщает РИА Новости, его спросили, обсуждалась ли на Совете минобороны ЕС ситуация вокруг Белгородской области.

«Я ничего об этом не знаю», — цитирует его ответ агентство.

Ранее представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он ничего не знает о проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область.

22 мая сообщалось, что в результате прорыва украинской ДРГ в Грайворонский район Белгородской области восемь человек пострадали, погибших среди мирных жителей нет.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Сейчас силовики занимаются уничтожением боевиков.