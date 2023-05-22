Песков: силовики ведут работу по уничтожению украинской ДРГ в Белгородской области

Российские силовики ведут работу по выдавливанию украинской ДРГ с территории России и её уничтожению в Белгородской области, сил и средств достаточно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ведётся работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», — сказал представитель Кремля.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы.

22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

По его словам, российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.